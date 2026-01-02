У росії пригрозили Фінляндії.

Заступник голови Ради безпеки рф Дмітрій Мєдвєдєв, коментуючи новорічне звернення президента Фінляндії Александера Стубба, заявив, що Фінляндії доведеться заплатити за свою русофобію, відносини між Фінляндією і росією змінилися назавжди.

"Якийсь хлопець на прізвище Стубб каже, що відносини Фінляндії з росією змінилися назавжди. Погоджуюся. Я теж на це сподіваюся. Сподіваюся, що росія ніколи не повторить помилку більшовиків 1917 року. Фінляндія має заплатити за свою огидну русофобію", — написав він в соціальній мережі Х.

Він додав, що Фінляндія вже "платить".

"Стубб говорить, а громадяни оплачують рахунки", — повідомив Мєдвєдєв.