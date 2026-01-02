ЗАЕС має вирішальне значення для України – NYT

І Україна, і росія прагнуть відновити роботу станції після завершення бойових дій та отримати контроль над нею.

Запорізька атомна електростанція, яка наразі перебуває під російською окупацією, може відіграти вирішальну роль у повоєнному відновленні України.

Про це повідомляє The New York Times, зазначаючи, що потужність ЗАЕС становить близько 6 гігаватів — майже чверть усієї довоєнної генерації електроенергії країни.

За даними видання, і Україна, і росія прагнуть відновити роботу станції після завершення бойових дій та отримати контроль над нею. Через свою потужність ЗАЕС вважається стратегічно важливим енергетичним активом, здатним забезпечити електроенергією країну середнього розміру, таку як Португалія.

У публікації також йдеться про інтерес Сполучених Штатів до майбутнього станції. За словами президента України Володимира Зеленського, американська сторона пропонувала варіант спільної експлуатації ЗАЕС за участі США, України та росії. Водночас Київ виступив проти такої моделі. Натомість українська влада запропонувала створення спільного підприємства з Вашингтоном без участі росії.

Автори матеріалу наголошують, що нинішній стан ЗАЕС несе потенційну загрозу ядерної аварії. Через бойові дії станція неодноразово втрачала зовнішнє електропостачання та переходила на аварійні дизельні генератори, що створює ризик перегріву реакторів. Додаткову небезпеку становлять проблеми з водопостачанням для охолодження: після підриву дамби у 2023 році основне джерело води було втрачено, і станція змушена використовувати охолоджувальний ставок та свердловини.

Водночас росія заявляє про наміри зберегти повний контроль над ЗАЕС та розглядає можливість перезапуску реакторів із подачею електроенергії до власної енергосистеми. Експерти припускають, що станція може бути використана для забезпечення електроенергією тимчасово окупованих територій півдня та сходу України.

У The New York Times підкреслюють, що для України повернення контролю над Запорізькою АЕС є не лише питанням суверенітету, а й ключовим чинником енергетичної незалежності та відновлення економіки після війни.