Британія зафіксувала найтепліший рік за всю історію спостережень

02 січня 2026, 15:42
Британія зафіксувала найтепліший рік за всю історію спостережень
Цей рік став лише другим роком з 1884 року, коли почали вести детальні записи, коли середньорічна температура перевищила 10 °C.

Велика Британія пережила найспекотніший і найсонячніший рік за всю історію спостережень у 2025 році, перевершивши попередній рекорд, встановлений у 2022 році.

Про це повідомила в п'ятницю, 2 січня, національна метеорологічна служба, цитує Reuters.

Метеорологічна служба повідомила, що середньорічна температура становила 10,09 °C, перевищивши середній показник 2022 року – 10,03 °C.

Цей рік став лише другим роком з 1884 року, коли почали вести детальні записи, коли середньорічна температура перевищила 10 °C.

Ці дані також показали, що чотири з останніх п'яти років увійшли до п'ятірки найтепліших років з 1884 року, що свідчить про те, наскільки швидко змінюється клімат.

"Хоча це не означає, що кожен рік буде найтеплішим за всю історію спостережень, з наших метеорологічних спостережень і кліматичних моделей ясно, що глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, впливає на клімат Великої Британії", – сказав Марк Маккарті, керівник відділу кліматичної атрибуції Метеорологічної служби.

Всі 10 найтепліших років припадають на останні два десятиліття, а з початку 21 століття рекорд середньорічної температури у Великій Британії був встановлений шість разів – у 2002, 2003, 2006, 2014, 2022 і тепер 2025 роках.

Ці дані відповідають глобальним тенденціям: у 2025 році Всесвітня метеорологічна організація заявила, що останні 10 років були 10 найтеплішими з початку ведення спостережень.

Служба Європейського Союзу з питань зміни клімату Copernicus прогнозує, що 2025 рік буде другим або третім найтеплішим за всю історію сучасних спостережень, оскільки минулого року екстремальні погодні умови продовжували вражати регіони по всьому світу.

