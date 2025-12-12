Німеччина планує подовжити робочий тиждень у сфері оборони

Пропонується запровадити 48-годинний робочий тиждень у військовій сфері та оборонній промисловості.

Президент Федеральної академії політики безпеки Вольф-Юрген Шталь закликав до запровадження 48-годинного робочого тижня в окремих сферах, зокрема в оборонній та оборонній промисловості, щоб підвищити готовність німецьких збройних сил і прискорити виробництво військової продукції.

Про це він заявив у інтерв'ю журналу Focus, повідомляє Welt.

Шталь підкреслив, що німецькі збройні сили здатні захищати країну, але їхня ефективність потребує термінового покращення. За його словами, цього можна досягти, залучаючи більше робочого часу та прискорюючи навчання персоналу.

"Нам потрібно робити більше. А це означає: інвестувати більше часу у нашу безпеку, без жодних "якщо", "і" чи "але". Нам потрібно швидше кваліфікуватися та бути готовими до розгортання", – заявив голова Федеральної академії політики безпеки

Він також вважає, що аналогічні заходи слід застосувати в оборонній промисловості для прискорення виробництва.

"Якщо у мене є обладнання та персонал, мені все одно потрібно їх навчити. Якщо цього вимагає ситуація, я маю працювати довше, навчатися довше", – додав Шталь.

Крім того, він зазначив, що росія активно нарощує озброєння понад необхідний рівень для війни в Україні і використовує гібридні методи, щоб послабити Європу.