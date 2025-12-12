Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина планує подовжити робочий тиждень у сфері оборони

12 грудня 2025, 16:39
Німеччина планує подовжити робочий тиждень у сфері оборони
Фото: unian.ua
Пропонується запровадити 48-годинний робочий тиждень у військовій сфері та оборонній промисловості.

Президент Федеральної академії політики безпеки Вольф-Юрген Шталь закликав до запровадження 48-годинного робочого тижня в окремих сферах, зокрема в оборонній та оборонній промисловості, щоб підвищити готовність німецьких збройних сил і прискорити виробництво військової продукції. 

Про це він заявив у інтерв'ю журналу Focus, повідомляє Welt

Шталь підкреслив, що німецькі збройні сили здатні захищати країну, але їхня ефективність потребує термінового покращення. За його словами, цього можна досягти, залучаючи більше робочого часу та прискорюючи навчання персоналу.

"Нам потрібно робити більше. А це означає: інвестувати більше часу у нашу безпеку, без жодних "якщо", "і" чи "але". Нам потрібно швидше кваліфікуватися та бути готовими до розгортання", – заявив голова Федеральної академії політики безпеки

Він також вважає, що аналогічні заходи слід застосувати в оборонній промисловості для прискорення виробництва. 

"Якщо у мене є обладнання та персонал, мені все одно потрібно їх навчити. Якщо цього вимагає ситуація, я маю працювати довше, навчатися довше", – додав Шталь.

Крім того, він зазначив, що росія активно нарощує озброєння понад необхідний рівень для війни в Україні і використовує гібридні методи, щоб послабити Європу.

 

оборонкаНімеччина

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється