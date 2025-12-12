Глава Пентагону назвав його "занадто активним".

Міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла відсторонили від участі у переговорах щодо врегулювання війни росії проти України через "зростаючу параною" міністра облорони США Піта Геґсета.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

За даними видання, Геґсет прийняв рішення усунути Дрісколла, оскільки вважає, що міністр перевищує свої повноваження.

"Він надто старався, і йому дали по руках", – зазначило джерело, близьке до подій.

Дрісколл відомий своєю врівноваженістю та досвідом, що зробило його популярним серед європейських партнерів і дозволило зайняти провідну роль у мирних переговорах щодо України. У листопаді йому було доручено представити Володимиру Зеленському 28-пунктний мирний план США, і він став найвищим за статусом членом адміністрації Трампа, який відвідав Україну.

Під час цієї поїздки Дрісколл мав забезпечити підтримку Зеленським мирного плану. Європейські дипломати описували його як посадовця, який не прагне до компромісів на шкоду українській стороні, але демонструє професіоналізм і стриманість.

Стиль ведення перемовин Дрісколла привернув увагу президента Трампа, який відомий своєю репутацією жорсткого переговорника. Два тижні тому міністр мав повторно відвідати Київ, а також планував поїздку до Парижа 1 грудня, проте обидва візити були скасовані в останній момент.

Українські та європейські посадовці припускають, що відсторонення Дрісколла є частиною ширшої боротьби за контроль над мирними переговорами у США. Як близький друг віцепрезидента Джей Ді Венса, Дрісколл вважається членом групи в адміністрації, яка відстоює політику невтручання.