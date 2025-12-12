Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Геґсет усунув командувача з переговорів щодо України – The Telegraph

12 грудня 2025, 17:44
Геґсет усунув командувача з переговорів щодо України – The Telegraph
Фото: afp.com
Глава Пентагону назвав його "занадто активним".

Міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла відсторонили від участі у переговорах щодо врегулювання війни росії проти України через "зростаючу параною" міністра облорони США Піта Геґсета. 

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

За даними видання, Геґсет прийняв рішення усунути Дрісколла, оскільки вважає, що міністр перевищує свої повноваження.

"Він надто старався, і йому дали по руках", – зазначило джерело, близьке до подій.

Дрісколл відомий своєю врівноваженістю та досвідом, що зробило його популярним серед європейських партнерів і дозволило зайняти провідну роль у мирних переговорах щодо України. У листопаді йому було доручено представити Володимиру Зеленському 28-пунктний мирний план США, і він став найвищим за статусом членом адміністрації Трампа, який відвідав Україну.

Під час цієї поїздки Дрісколл мав забезпечити підтримку Зеленським мирного плану. Європейські дипломати описували його як посадовця, який не прагне до компромісів на шкоду українській стороні, але демонструє професіоналізм і стриманість.

Стиль ведення перемовин Дрісколла привернув увагу президента Трампа, який відомий своєю репутацією жорсткого переговорника. Два тижні тому міністр мав повторно відвідати Київ, а також планував поїздку до Парижа 1 грудня, проте обидва візити були скасовані в останній момент.

Українські та європейські посадовці припускають, що відсторонення Дрісколла є частиною ширшої боротьби за контроль над мирними переговорами у США. Як близький друг віцепрезидента Джей Ді Венса, Дрісколл вважається членом групи в адміністрації, яка відстоює політику невтручання.

СШАвійна

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється