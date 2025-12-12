Зеленський побував на передовій у Куп'янську

Він також привітав українських військових.

У п'ятницю, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув на передову у місті Куп'янськ на Харківщині, де тривають бої українських військ із російськими окупантами.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні – Куп’янський напрямок, наші воїни тут досягають результатів для України. Багато росіян говорили про Куп'янськ – ми бачимо. Я привітав хлопців і дякую кожному підрозділу", – йдеться у дописі.

На тлі лунаючих вибухів президент заявив, що успіхи на фронті є ключем до досягнень на дипломатичному рівні.

"Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції у переговорах щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Особлива подяка нашим Сухопутним військам – сьогодні ваш день", – додав Зеленський.