Нідерланди готують план підтримки МКС у разі санкцій США

12 грудня 2025, 15:48
Нідерланди готують план підтримки МКС у разі санкцій США
Фото: з вільних джерел
Гаага розробляє заходи для захисту Міжнародного кримінального суду від можливих обмежень, які може запровадити адміністрація Трампа.

Нідерланди опрацьовують варіанти захисту Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі у разі, якщо США запровадять проти нього нові санкції. 

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Міністр закордонних справ Давід ван Веель підтвердив, що Вашингтон погрожує тиском на МКС, і зазначив, що Гаага разом з країнами-учасницями закликає США утриматися від такого кроку.

"Якщо це все ж станеться - ми будемо змушені діяти в нових умовах", - сказав він.

За його словами, підготовка до можливих наслідків вже триває, хоча уряд сподівається, що ці плани не знадобляться. Одним із головних заходів є перехід МКС на неамериканські сервіси та інфраструктуру, адже у разі санкцій компаніям зі США буде заборонено співпрацювати із судом.

"Люди не зможуть користуватися банківськими послугами чи електронною поштою. Усі американські сервіси потрібно замінювати альтернативами", - пояснив ван Веель.

Водночас він визнав, що виконати це непросто:
"Європа не має власної повноцінної хмарної інфраструктури чи великих технологічних компаній. Це завдання виходить за межі лише проблеми МКС".

Погрози санкцій пов’язані з вимогами США внести до Римського статуту поправки, які гарантували б, що Дональд Трамп та його найближчі соратники не потраплять під розслідування МКС. Вашингтон також вимагає:

  • припинити розслідування щодо ізраїльських лідерів у контексті війни в Газі;

  • закрити попереднє розслідування можливих злочинів американських військових в Афганістані.

У минулі роки США вже застосовували санкції проти посадовців МКС, включно з генпрокурором, його заступниками та кількома суддями.
Якщо теперішні вимоги Вашингтона не буде виконано, США можуть розширити санкції, то аж до введення обмежень проти самого МКС.

Зазначимо, що на початку грудня США пригрозили санкціями проти Міжнародного кримінального суду.

 

