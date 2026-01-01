Трамп оголосив про виведення Нацгвардії з трьох міст США

При цьому додав, що федеральні сили "повернуться", якщо рівень злочинності зросте.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація виводить Нацгвардію з Чикаго, Лос-Анджелеса і Портленда.

За словами Трампа, розміщення військ у Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Мемфісі та Портленді було необхідним для боротьби зі злочинністю та захисту федеральної власності й персоналу від протестувальників.

"Ми виводимо Національну гвардію з Чикаго, Лос-Анджелеса і Портленда, незважаючи на те, що рівень злочинності значно знизився завдяки присутності цих чудових патріотів у цих містах, і тільки завдяки цьому факту. Ми повернемося, можливо, в зовсім іншому і сильнішому обличчі, коли рівень злочинності знову почне зростати - це лише питання часу", - написав Трамп.