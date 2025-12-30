Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Світовий ринок СПГ показав найвище зростання з 2022 року – Bloomberg

30 грудня 2025, 13:29
Сполучені Штати готові закріпити за собою статус провідного експортера, ставши першою країною, яка цього року відправила понад 100 мільйонів тонн СПГ.

Світовий експорт скрапленого природного газу (СПГ) у 2025 році зріс найбільше за останні три роки через відкриття нових джерел постачання у Північній Америці.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler. 

За оцінками аналітиків, експорт СПГ у 2025 році зріс на 4% порівняно з минулим роком і досяг 429 млн тонн. Це найвищий річний приріст з 2022 року, коли експорт збільшився на 4,5%. Зростання було в основному обумовлене нарощуванням виробництва на проєктах LNG Canada та Plaquemines у США. 

Сполучені Штати готові закріпити за собою статус провідного експортера, ставши першою країною, яка цього року відправила понад 100 мільйонів тонн СПГ. Очікується, що країна й надалі нарощуватиме постачання, подвоївши обсяги виробництва до кінця десятиліття, що збільшить експорт. 

Це, ймовірно, призведе до зниження цін на газ в Азії та Європі. Вже зараз ціни в Азії близькі до найнижчих за рік, а європейські показники впали більш ніж на 40% з початку року.

Водночас додаткове виробництво також може ще більше посилити попит на судна, що транспортують надхолодне паливо. Минулого місяця вартість перевезення СПГ через Атлантичний океан досягла найвищого рівня за майже два роки, оскільки різке збільшення поставок сприяло зростанню попиту на танкери.

За даними Kpler, експорт СПГ у грудні може встановити новий рекорд у близько 41 млн тонн. Найбільшими покупцями у світі залишаються Китай і Японія, які цього року ділять перше місце, однак загальний імпорт Пекіна приблизно на 15% менший, ніж у 2024 році.

Імпорт СПГ до Єгипту продовжив зростати. За підсумками року Каїр, імовірно, закупив близько 8,9 млн тонн СПГ цього року, що більш ніж утричі більше, ніж минулого року.

У глобальному вимірі обсяги торгівлі СПГ, за прогнозом Bloomberg, у наступному році зростатимуть на 7,5-8% завдяки хвилі нових пропозицій і нижчим цінам, які стимулюватимуть попит.

