США погрожують санкціями проти Міжнародного кримінального суду

Адміністрація президента Дональда Трампа вимагає від Міжнародного кримінального суду (МКС) внести зміни до Римського статуту, які б унеможливили розслідування щодо самого президента США, віцепрезидента та високопосадовців його уряду.

"Зростає занепокоєння з приводу того, що у 2029 році МКС зверне свою увагу на президента, віцепрезидента, міністра оборони та інших осіб і почне проти них судове переслідування. Це неприйнятно, і ми не допустимо цього", – сказав він.

У разі, якщо МКС не задовольнить вимоги США, Вашингтон пригрозив запровадити нові санкції проти посадовців, а також не виключив можливості санкцій проти самого суду, що може суттєво ускладнити його роботу.

За словами американського посадовця, Вашингтон вже передав свої вимоги державам-учасницям Римського статуту, а також безпосередньо самому суду.

США вимагають від МКС припинити розслідування можливих військових злочинів ізраїльського керівництва під час війни в Газі, а також офіційно закрити провадження щодо дій американських військових в Афганістані.

"Рішення полягає в тому, щоб внести зміни до Римського статуту, чітко позначивши, що вони не мають юрисдикції", – заявив співрозмовник.