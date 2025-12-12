Мерц прокоментував територіальні поступки України й обговорення "мирного плану"

Україна передала США "мирний план" із "територіальними поступками", на які готова погодитися, заявив німецький канцлер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні заявив, що у проєкті "мирного плану", який Україна передала США, "насамперед ідеться про те, на які територіальні поступки Україна готова погодитися".

Мерц наголосив, що питання територій мають вирішувати насамперед президент України Володимир Зеленський і український народ, і європейські лідери також наголошували на цьому під час переговорів напередодні з президентом США Дональдом Трампом. За словами Мерца, "було б помилкою примушувати українського президента до миру, який його народ не прийме після чотирьох років страждань і смертей".