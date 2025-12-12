Мерц прокоментував територіальні поступки України й обговорення "мирного плану"
12 грудня 2025, 11:11
Україна передала США "мирний план" із "територіальними поступками", на які готова погодитися, заявив німецький канцлер.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні заявив, що у проєкті "мирного плану", який Україна передала США, "насамперед ідеться про те, на які територіальні поступки Україна готова погодитися".
Про це пише DW.
Мерц наголосив, що питання територій мають вирішувати насамперед президент України Володимир Зеленський і український народ, і європейські лідери також наголошували на цьому під час переговорів напередодні з президентом США Дональдом Трампом. За словами Мерца, "було б помилкою примушувати українського президента до миру, який його народ не прийме після чотирьох років страждань і смертей".
Глава німецького уряду зазначив, що європейські лідери під час цієї розмови запросили американську сторону спільно обговорити відповідь України на мирні пропозиції цими вихідними.
За словами Мерца, узгоджена з європейцями пропозиція України ще не була відома Трампу на момент дзвінка, він описав розмову як "дійсно дуже конструктивну". Канцлер сказав, що за потенційними переговорами у вихідні наступного тижня може відбутися зустріч у Берліні. Але поки незрозуміло, чи візьмуть у ній участь США. Мерц зазначив, що це залежить від спільної підготовки документів, над якими зараз триває робота, а також висловив упевненість, що сторонам вдасться досягнути успіху.