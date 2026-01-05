Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський призначив ексміністерку МЗС Канади радницею з економічного розвитку

05 січня 2026, 12:20
Зеленський призначив ексміністерку МЗС Канади радницею з економічного розвитку
Фото:Cole Garside
Він також відзначив її успіхи у залученні інвестицій та проведенні економічних реформ.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню міністерку закордонних справ Канади Христю Фріланд позаштатною радницею з питань економічного розвитку, відзначивши її досвід у залученні інвестицій та проведенні економічних трансформацій.

Відповідний указ президента оприлюднено на сайті глави держави. Зеленський підкреслив, що експертиза Фріланд стане важливою для підвищення економічної стійкості України.

"Зараз Україні потрібно зміцнювати внутрішню стійкість - заради швидшого відновлення країни, якщо дипломатія спрацює, та для посилення оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для завершення війни", - зазначив президент.

Христя Фріланд обіймала ключові посади в уряді Канади майже безперервно з 2015 року. 

Вона була першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади, згодом стала віцепрем’єркою та очолювала Міністерство закордонних справ Канади у 2017–2019 роках.

Призначення Фріланд на радницьку позицію свідчить про намір української влади посилити міжнародне партнерство та економічну стабільність у період післявоєнного відновлення

Нагадаємо, що рік тому етнічна українка Христя Фріланд боролась за крісло глави уряду Канади.

 

