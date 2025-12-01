Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Економіка Китаю демонструє рекордне уповільнення

01 грудня 2025, 19:03
Економіка Китаю демонструє рекордне уповільнення
Фото: з вільного доступу
Слабкий внутрішній попит, зниження експорту та геополітичні ризики створюють рекордні виклики для другої за розміром економіки світу.

Економіка Китаю переживає тривалий спад: промислове виробництво скорочується вже восьмий місяць, а активність у будівництві та сфері послуг показала перше за три роки падіння. Експерти попереджають про рекордне уповільнення з огляду на слабкий внутрішній попит, зниження експорту та геополітичні ризики.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Офіційний індекс ділової активності в промисловості Китаю у листопаді знизився, продовживши серію падінь, яка триває вже восьмий місяць. Активність у будівництві та сфері послуг також показала негативну динаміку – уперше за майже три роки. У результаті, промислове виробництво у країні за останній квартал продемонструвало найнижчий приріст із початку року.

На спад економіки впливає і зовнішня торгівля: експорт Китаю зменшився після введення мит США, оскільки світовий попит не компенсував скорочення постачань на американський ринок. Дипломатична напруга з Японією додає невизначеності, оскільки Пекін не виключає можливих економічних контрзаходів.

Слабкий внутрішній попит посилює ситуацію: зростання роздрібних продажів уповільнилося п’ятий місяць поспіль – найдовша серія падіння з часів пандемії.

Попри це, уряд Китаю не планує нових масштабних стимулів. Згідно з прогнозами, країна все ще розраховує досягти запланованого зростання економіки на рівні близько 5% цього року. З кінця вересня уряд уже надав додаткові стимули на суму близько 141 млрд доларів для провінцій, спрямовані на розширення інвестицій та погашення заборгованості перед компаніями.

У перспективі Китай робитиме ставку на розвиток технологій і виробничого сектору, залишаючи їх головними пріоритетами економічної політики, навіть паралельно збільшуючи роль внутрішнього споживання.

 
економікаКитай

