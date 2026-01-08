Китай зламав електронні поштові системи співробітників комітетів Конгресу США

Китай зламав електронну пошту, якою користуються співробітники впливових комітетів Палати представників Конгресу США, у межах масштабної кіберрозвідувальної кампанії, відомої як "Salt Typhoon".

За словами осіб, обізнаних з атакою, китайська розвідка отримала доступ до поштових систем деяких співробітників Комітету Палати представників з питань Китаю, а також помічників у комітетах із закордонних справ, розвідки та збройних сил. Проникнення було виявлено у грудні.

Видання зазначає, що ці атаки є черговим елементом тривалої кіберкампанії проти американських комунікаційних мереж, яку веде Міністерство державної безпеки Китаю (МДБ) – розвідувальна служба країни. Одна з поінформованих осіб зазначила, що наразі незрозуміло, чи отримало МДБ доступ до електронної пошти самих законодавців.

За даними джерел, кампанія триває вже кілька років і дозволяє перехоплювати незашифровані дзвінки, повідомлення та голосову пошту майже всіх американців, а інколи й отримувати доступ до електронної пошти. "Salt Typhoon" також використовувалася для прослуховування розмов високопосадовців США.

Американські сенатори та посадовці визнають, що телекомунікаційні мережі США є вразливими через застарілу інфраструктуру та високі витрати на її захист. Кампанія є частиною ширших кіберрозвідувальних зусиль Китаю проти американської інфраструктури.

США розглядали можливість запровадження санкцій проти китайських структур, але відмовилися від цього через дипломатичні міркування. Китайське посольство в США відкинуло звинувачення, назвавши їх безпідставними.