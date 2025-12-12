Німеччина відмовить у притулку сотням афганцям, які втікали від талібів
12 грудня 2025, 08:33
У МВС пояснили: Немає політичного інтересу.
Попередній німецький уряд обіцяв прийняти сотні людей з Афганістану після захоплення влади талібами, проте тепер від цієї ідеї вирішили відмовитися. Загалом планують відхилити заявки на притулок приблизно для 640 афганців.
Про це пише Zeit.
Як пояснила речниця федерального Міністерства внутрішніх справ, "більше немає жодного політичного інтересу", щоб шукачі притулку в’їхали до країни. Однак цим людям й надалі будуть доступні служби підтримки для повернення в Афганістан або виїзду до третіх країн.
За даними правозахисних організацій, зараз близько 1800 біженців з Афганістану все ще чекають у Пакистані на виконання Німеччиною своєї обіцянки прийняти їх. Правозахисники заявили, що понад 70% з них — це жінки та діти. Днями 250 організацій, включно з Amnesty International, Human Rights Watch та Bread for the World, у відкритому листі закликали німецький уряд виконати обіцянку й прийняти шукачів притулку з Афганістану.
Як пояснює Deutsche Welle, після приходу в Афганістані до влади талібів у 2021 році тодішній німецький уряд, який складався із коаліції соціал-демократів, зелених та лібералів, зобов’язався прийняти в Німеччині активісток за права жінок, юристів, журналістів та інших опозиційних діячів. Увесь цей час біженці чекали на в’їзд до Німеччини у Пакистані. Однак консервативні партії ХДС та ХСС, а також соціал-демократи у своїй коаліційній угоді домовилися скасувати програми переселення «наскільки це можливо».
Як повідомила гуманітарна організація Kabul Airlift, першою постраждала програма із переселення афганського персоналу, що працював на німецькі міністерства та збройні сили. За словами речниці організації Єви Баєр, німецьке агентство розвитку GIZ розіслало лист близько 130 людям, в якому повідомило, що більше немає підстав, щоб їх прийняти у Німеччині. Водночас решта 90 колишніх працівників все ще можуть розраховувати на зобов’язання Німеччини, повідомила речниця МВС.