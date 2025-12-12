Німеччина відмовить у притулку сотням афганцям, які втікали від талібів

У МВС пояснили: Немає політичного інтересу.

Попередній німецький уряд обіцяв прийняти сотні людей з Афганістану після захоплення влади талібами, проте тепер від цієї ідеї вирішили відмовитися. Загалом планують відхилити заявки на притулок приблизно для 640 афганців.

Як пояснила речниця федерального Міністерства внутрішніх справ, "більше немає жодного політичного інтересу", щоб шукачі притулку в’їхали до країни. Однак цим людям й надалі будуть доступні служби підтримки для повернення в Афганістан або виїзду до третіх країн.

За даними правозахисних організацій, зараз близько 1800 біженців з Афганістану все ще чекають у Пакистані на виконання Німеччиною своєї обіцянки прийняти їх. Правозахисники заявили, що понад 70% з них — це жінки та діти. Днями 250 організацій, включно з Amnesty International, Human Rights Watch та Bread for the World, у відкритому листі закликали німецький уряд виконати обіцянку й прийняти шукачів притулку з Афганістану.