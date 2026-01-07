Німеччина, Франція та Польща в Парижі обговорять допомогу Україні

Тристороння зустріч буде проведена у форматі так званого "Веймарського трикутника".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, його французький колега Жан Барро та польський міністр Радослав Сікорський 7 січня проведуть в Парижі зустріч, під час якої обговорять допомогу Україні.

Зазначається, що тристороння зустріч буде проведена у форматі так званого "Веймарського трикутника". Це неформальне міжнародне об'єднання трьох країн, створене ще у 1991 році.

Зустріч трьох голів МЗС буде зосереджена головним чином на наданні додаткової та конкретної підтримки України, яка веде війну проти російських агресорів. Тематику зустрічі вже підтвердило міністерство закордонних справ Франції.

Нагадаємо, що 6 січня в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва. А Україна, Франція та Велика Британія також підписали декларацію про створення спільної координаційної групи - фактично, це перший крок до військової присутності Заходу в Україні після війни.