В Україні з'явиться Wi-Fi у поїздах далекого сполучення

"Укрзалізниця" розширила пілотний проєкт із доступу до інтернету в поїздах на рейси далекого сполучення.

Доступ до Wi-Fi тепер матимуть пасажири поїзда "Гуцульщина" №95/96 "Київ – Рахів". У разі стабільного попиту послугу планують поширити на інші поїзди.

10 хвилин можна користуватися інтернетом безплатно, далі – 120 грн без обмеження трафіку на добу. Причому, як зазначили в "Укрзалізниці", 5 Гб надаватимуть без будь-яких обмежень швидкості.

"Технологія забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах "Укрзалізниці" й довело свою працездатність у непростих українських умовах", – ідеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" вже обладнала доступом до швидкісного інтернету всі 16 поїздів "Інтерсіті+".