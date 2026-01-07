Франція може відправити в Україну кілька тисяч військових після припинення вогню – Макрон

Французька армія братиме участь в операціях з контролю російсько-українського кордону після підписання перемир'я.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню, однак вони не братимуть участь в бойових діях.