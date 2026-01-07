Франція може відправити в Україну кілька тисяч військових після припинення вогню – Макрон
07 січня 2026, 13:53
Французька армія братиме участь в операціях з контролю російсько-українського кордону після підписання перемир'я.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню, однак вони не братимуть участь в бойових діях.
Про це повідомляє Franceinfo.
За словами Макрона, французька армія братиме участь в операціях з контролю російсько-українського кордону після підписання перемир'я.
Водночас він наголосив, що "це не сили, які братимуть участь у бойових діях".
"Ми братимемо участь у відновленні української армії", - зазначив Макрон.