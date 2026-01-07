росія може загрожувати НАТО раніше очікуваного терміну – ISW

москва може стати значною загрозою для Альянсу швидше, ніж очікувалося, особливо у разі припинення вогню в Україні.

Ймовірно, росія використовує приховані атаки на німецьку інфраструктуру для підготовки до потенційної війни з НАТО. і.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW, посилаючись на дані німецької розвідки, зазначають, що рф уже проводить гібридні операції проти країн НАТО: зафіксовано приховані атаки на інфраструктуру Німеччини, яку кремль вважає ключовим логістичним вузлом Альянсу. Ці дії спрямовані на дестабілізацію європейських країн через кібератаки та диверсії.

Поточні оцінки вказують на те, що росія зможе досягти необхідного рівня озброєння та чисельності військ для прямого зіткнення з НАТО протягом наступних трьох років, до 2029 року включно. Експерти наголошують, що цей прогноз є актуальним навіть за умови продовження війни в Україні, проте будь-яке припинення вогню значно прискорить відновлення російських сил.