Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія може загрожувати НАТО раніше очікуваного терміну – ISW

07 січня 2026, 13:13
росія може загрожувати НАТО раніше очікуваного терміну – ISW
Фото: з вільного доступу
москва може стати значною загрозою для Альянсу швидше, ніж очікувалося, особливо у разі припинення вогню в Україні.
Ймовірно, росія використовує приховані атаки на німецьку інфраструктуру для підготовки до потенційної війни з НАТО. і.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Аналітики ISW, посилаючись на дані німецької розвідки, зазначають, що рф уже проводить гібридні операції проти країн НАТО: зафіксовано приховані атаки на інфраструктуру Німеччини, яку кремль вважає ключовим логістичним вузлом Альянсу. Ці дії спрямовані на дестабілізацію європейських країн через кібератаки та диверсії.
 
Поточні оцінки вказують на те, що росія зможе досягти необхідного рівня озброєння та чисельності військ для прямого зіткнення з НАТО протягом наступних трьох років, до 2029 року включно. Експерти наголошують, що цей прогноз є актуальним навіть за умови продовження війни в Україні, проте будь-яке припинення вогню значно прискорить відновлення російських сил.
 
В ISW підкреслюють, що замороження війни в Україні дозволить москві вивільнити бойові підрозділи, переозброїтися та відновитися. Це створить умови, за яких росія зможе загрожувати безпеці Альянсу набагато раніше, ніж прогнозували західні політики.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється