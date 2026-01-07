Україна обговорить зі США два найскладніші питання війни – Зеленський

Українська переговорна команда проведе вже третю за два дні сесію перемовин з представниками президента США у Парижі.

Очікується обговорення, зокрема, найскладніших питань базової рамки щодо закінчення війни, а саме питання щодо Запорізької атомної станції та територій. Також Зеленський доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та США.

"Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів — чи забезпечать вони реальну готовність росії закінчити війну", — заявив президент.

Нагадаємо, у складі делегації України працюють керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник ОП Олександр Бевз. Зеленський за участі інших представників України вже зустрівся у Парижі з представниками команди Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.