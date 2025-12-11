Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Німеччина закликає Вашингтон долучитися до обговорення мирного плану для України

11 грудня 2025, 17:41
Фото: з вільного доступу
На зустрічі очікується присутність ключових європейських лідерів та президента України Володимира Зеленського.

Німеччина запросила США взяти участь у важливій зустрічі в Берліні на початку наступного тижня, присвяченій обговоренню можливого припинення вогню в Україні.

Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц у четвер, повідомляє Politico.

На зустрічі очікується присутність ключових європейських лідерів та президента України Володимира Зеленського. Мета заходу — узгодити позиції щодо мирних зусиль та гарантувати, щоб інтереси Європи були враховані у процесі.

Мерц зазначив, що участь США «дуже залежатиме» від прогресу у переговорах протягом вихідних, зокрема щодо європейської пропозиції щодо потенційних територіальних домовленостей, яку надіслали до Вашингтона лише в середу ввечері.

Запрошення надійшло після напруженої телефонної розмови між Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та Дональдом Трампом. Під час розмови лунали "досить сильні слова", визнав Трамп, що підкреслює наявність розбіжностей щодо підходу США до мирного процесу.

Мерц наголосив, що будь-які компроміси щодо перемир’я можуть визначати лише Зеленський та український народ. "Жодного миру не може бути без нашої участі", — підкреслив канцлер, додавши, що угода має бути підкріплена надійними гарантіями, щоб запобігти черговому нападу росії.

Нагадаємо, європейська сторона передала США документ із пропозиціями щодо мирного плану для України, зокрема щодо можливих територіальних поступок, і очікує початку активних переговорів з Вашингтоном вже цими вихідними.

Фрідріх МерцСШАНімеччина

