Європа передала США пропозиції щодо мирного плану для України

Канцлер Німеччини наголосив на конструктивності переговорів і спростував повідомлення про розбіжності під час телефонної розмови з Трампом та лідерами ЄС.

Європейська сторона передала США документ із пропозиціями щодо мирного плану для України, зокрема щодо можливих територіальних поступок, і очікує початку активних переговорів з Вашингтоном вже цими вихідними.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Anadolu.

За його словами, напередодні відбулася розгорнута телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, на якій обговорювали подальші кроки щодо політичного процесу навколо України.

Мерц підкреслив, що питання територіальних поступок може вирішувати виключно український президент та народ. "Ми сказали президенту Трампу саме це", — додав він.

Європейська сторона розраховує, що обговорення з адміністрацією США можуть стартувати вже цього вікенду, а також розглядається можливість проведення зустрічі в Берліні на початку наступного тижня. За словами Мерца, участь американської делегації залежатиме від прогресу в роботі над документами найближчими днями.

Канцлер наголосив на конструктивності переговорів і спростував повідомлення про розбіжності під час телефонної розмови з Трампом та лідерами ЄС. "Європейці хочуть бути почутими у своїх інтересах — і повинні бути почуті", — зазначив Мерц.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський офіційно передав Вашингтону 20-пунктний план, який він назвав "фундаментальним документом". Американський президент Дональд Трамп, коментуючи телефонну розмову з європейськими лідерами, заявив, що бесіда проходила у «досить жорстких формулюваннях».