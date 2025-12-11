Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Орбан підтримав критику Європи у новій Стратегії нацбезпеки США

11 грудня 2025, 17:05
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан підтримує тісні зв'язки з москвою.

Нова стратегія національної безпеки адміністрації президента США Дональда Трампа демонструє, що у Вашингтону є чітке розуміння "цивілізаційного занепаду" Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

"Америка має чітке розуміння занепаду Європи. Вони бачать занепад цивілізаційних масштабів, з яким ми в Угорщині боремося вже п'ятнадцять років. Нарешті ми боремося з цим не самотньо", – заявив Орбан.

Орбан також сказав, що адміністрація США розуміє, що Європі потрібно відновити свої відносини з росією "на стратегічному рівні".

Зазначається, що Орбан підтримує тісні зв'язки з москвою, зокрема й після початку вторгнення рф в Україну, та часто критикує санкції Європейського Союзу проти росії.

У масштабному стратегічному документі, опублікованому минулого тижня, адміністрація президента США повідомила, що Сполучені Штати можуть переглянути свої відносини з Європою, і що континент стикається з "цивілізаційним стиранням", і повинен змінити курс.

Минулого місяця Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій США за використання російської нафти та газу після того, як Орбан наполягав на відстрочці санкцій під час сердечної зустрічі з Трампом у Вашингтоні.

5 грудня Сполучені Штати представили нову Стратегію національної безпеки.

Один із її ключових пунктів - завершення війни в Україні. Також США вважають відновлення стратегічної стабільності у відносинах з росією одним із основних своїх пріоритетів на європейському напрямі.

