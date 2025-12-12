Дрони атакували НПЗ у Ярославлі

А у Твері безпілотник врізався в місцеву багатоповерхівку.

У ніч на 12 грудня в російському Ярославлі атакували нафтопереробний завод.

Про це з посиланням на місцевих жителів повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

За даними пабліка, ідеться про "Славнефть Янос" ("Ярославнефтеоргсинтез") – найбільший нафтопереробний завод на півночі росії. Після удару на об'єкті виникла пожежа.

Губернатор Ярославльської області Михайло Євраєв нічого не писав про влучання в НПЗ, лише поінформував про безпілотну небезпеку в регіоні.

У Твері місцеві повідомили про влучання в будинок, паблік оприлюднив фото й відео. Astra з посиланням на в.о. губернатора Тверської області Віталія Корольова написала, що у Твері від влучання БПЛА в будинок постраждало семеро осіб.