Дрони атакували НПЗ у Ярославлі

12 грудня 2025, 11:29
Дрони атакували НПЗ у Ярославлі
Фото: УНН
А у Твері безпілотник врізався в місцеву багатоповерхівку.
У ніч на 12 грудня в російському Ярославлі атакували нафтопереробний завод.
 
Про це з посиланням на місцевих жителів повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. 
 
За даними пабліка, ідеться про "Славнефть Янос" ("Ярославнефтеоргсинтез") – найбільший нафтопереробний завод на півночі росії. Після удару на об'єкті виникла пожежа. 
 
Губернатор Ярославльської області Михайло Євраєв нічого не писав про влучання в НПЗ, лише поінформував про безпілотну небезпеку в регіоні. 
 
У Твері місцеві повідомили про влучання в будинок, паблік оприлюднив фото й відео. Astra з посиланням на в.о. губернатора Тверської області Віталія Корольова написала, що у Твері від влучання БПЛА в будинок постраждало семеро осіб. 
війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

