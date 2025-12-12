Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримає озброєння на $5 млрд за програмою PURL до кінця року

12 грудня 2025, 10:05
Фото: Генштаб ЗСУ
Гроші підуть на закупівлю для України систем протиповітряної оборони, боєприпасів та критичних запчастин.
До кінця 2025 року Україна за програмою PURL отримає озброєння на 5 мільярдів доларів.
 
Про це "Суспільному" повідомила заступниця генерального секретаря НАТО Радомила Шекерінська.
 
За її словами, ці кошти підуть на закупівлю для України систем протиповітряної оборони, боєприпасів та критичних запчастин. Основний акцент робитиметься на посиленні ППО.
 
Шекерінська зазначила, що зараз логістика працює цілодобово через хаби в Польщі та Румунії, а фінансування пакетів здійснюють європейські союзники та Канада.
 
Також до програми PURL приєдналися Австралія та Нова Зеландія.
 
Шекерінська додала, що, попри значні постачання, Україні "завжди потрібно більше ППО", тому країни НАТО збільшують виробництво, щоб покрити цей дефіцит.

 

фінансова допомогавійна в Україніросія окупанти

