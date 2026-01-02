Українці з 1 січня користуватимуться зв’язком у ЄС без роумінгу

Від початку року Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу, що дозволяє українцям користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС за домашніми тарифами.

З 1 січня 2026 року Україна офіційно стала частиною єдиної роумінгової зони з Європейським Союзом.

Про це поінформували в Офісі віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У відомстві зазначили, що відтепер українці можуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС за домашніми тарифами, без додаткової плати за роумінг.

"Це означає, що зв’язок у Євросоюзі працює за принципом “роумінг як вдома", - пояснили в Офісі.

Водночас там зауважили, що певні обмеження можуть стосуватися мобільного інтернету, зокрема обсягів трафіку, залежно від тарифного плану оператора.

Також наголошується, що Україна стала першою країною поза межами ЄС та Європейської економічної зони, яка приєдналася до внутрішнього роумінгового ринку Євросоюзу.

"Це не тимчасова пільга, а повноцінна інтеграція з єдиними правилами, захистом прав споживачів і новими можливостями для громадян та бізнесу", - підкреслили в заяві.

Раніше у Міністерстві закордонних справ позитивно оцінили підсумки 2025 року у відносинах України з ЄС, назвавши режим "роумінг як вдома" одним із ключових досягнень.