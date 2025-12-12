Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін та Ердоган можуть зустрітися в Туркменістані

12 грудня 2025, 10:57
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
Останній раз лідери кремля та Туреччини зустрічалися на початку вересня під час візиту в Китай.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, зустрінеться з російським лідером путіним у Туркменістані в п’ятницю, 12 грудня.

Про це повідомляє турецький телеканал CNN Turk.

Ердоган 11 і 12 грудня перебуває в столиці країни Ашгабаті, щоб узяти участь в Міжнародному форумі миру і безпеки. Його організували на честь відзначення 30-ї річниці встановлення постійного нейтралітету Туркменістані.
 
"Наш президент відвідає Туркменістан 11-12 грудня 2025 року для участі в Міжнародному форумі миру і безпеки, який буде присвячений 30-річчю встановлення постійного нейтралітету Туркменістану та проголошенню Генеральною Асамблеєю ООН 2025 року Міжнародним роком миру і безпеки", – заявив директор із комунікацій Бурханеттін Дуран.
 
У кремлі раніше теж зробили заяву про те, що путін має намір зустрітися з Ердоганом у Туркменістані.
ПутінЕрдоганвійна в Україніросія окупанти

