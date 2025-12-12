Зустріч Зеленського та президента Польщі на етапі підготовки – посол
12 грудня 2025, 12:10
Вона може відбутись вже до кінця року.
Зустріч президента України Володимира Зеленського та його польського колеги Кароля Навроцького може відбутись вже до кінця року, її підготовка вже триває.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, повідомляє RMF24.
"Ми працюємо над тим, щоб зустріч президента України та президента Польщі відбулася якомога швидше, сподіваємося, цього року у Варшаві", – сказав Василь Боднар, посол України в Польщі.
Він також додав, що українська сторона запропонувала зустрітися з польським президентом цього тижня.
"Ми очікуємо на відповідь Польщі та працюємо над змістом усього візиту", – додав він.
Раніше Марчин Пшидач, керівник Управління міжнародної політики президента, повідомив, що зустріч політиків може віжбутись найближчим часом у Варшаві. За словами посла України у Польщі, серед можливих тем для обговорення – питання безпеки та мирні переговори. Звичайно, також обговорюватиметься військова співпраця та співпраця у сфері оборонної промисловості.
Крім того, будуть питання, пов’язані з економічною співпрацею, зокрема з відновленням України. А також історичні питання, пов'язані з ексгумаціями жертв Волинської трагедії.