Зустріч Зеленського та президента Польщі на етапі підготовки – посол

Вона може відбутись вже до кінця року.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та його польського колеги Кароля Навроцького може відбутись вже до кінця року, її підготовка вже триває.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, повідомляє RMF24.

"Ми працюємо над тим, щоб зустріч президента України та президента Польщі відбулася якомога швидше, сподіваємося, цього року у Варшаві", – сказав Василь Боднар, посол України в Польщі.

Він також додав, що українська сторона запропонувала зустрітися з польським президентом цього тижня.