США, росія та Китай зацікавлені у денуклеаризації – Трамп

12 грудня 2025, 09:53
США, росія та Китай зацікавлені у денуклеаризації – Трамп
Трамп також зазначив, що його зовнішньополітична мета полягає в скороченні ядерних арсеналів.
США, Китай та росія обговорюють денуклеаризацію ядерної зброї, при цьому всі сторони прагнуть до скорочення цих запасів.
 
Про це повідомив президент США Дональд Трамп.
 
"Одна з тем, про які я говорю з Китаєм, це денуклеаризація зброї, і ми хотіли б побачити, чи можемо ми це зупинити. Я говорю про ядерну зброю. Я говорив з Китаєм про це. Я говорив з росією про це. І я думаю, що це те, що ми хотіли б зробити, і вони хотіли б зробити, і я думаю, що росія хотіла б зробити", - сказав американський лідер.
 
Він також додав, що хоч москва і заявила про те, що не доєднається до СНО, все ж слова можуть розходитись з реальністю.
 
"Вони кажуть, що не приєднаються до Нового СНО або до наступного Нового СНО. Ну, це те, що вони вам сказали, але, знаєте, те, що вони вам кажуть, відрізняється від того, що вони вам кажуть за зачиненими дверима" - підсумував Трамп.
війна в Україніядерні загрозиросія окупанти

