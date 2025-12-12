Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Урсула фон дер Ляєн застерегла Трампа від втручання в політику ЄС

12 грудня 2025, 09:09
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Європа повинна зосередитися на собі, а не порівнювати себе з іншими, каже очільниця Єврокомісії.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не повинен втручатися в європейську демократію.
 
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
 
"Коли йдеться про вибори, не ми, а народ цієї країни вирішує, хто буде її лідером... Це суверенітет виборців, і його необхідно захищати. Ніхто інший не повинен втручатися, без будь-яких сумнівів", – наводить її слова видання Politico.
 
Ця заява пролунала у відповідь на питання про Стратегію національної безпеки США, де стверджується, що Європа зіткнеться з "цивілізаційним знищенням" протягом найближчих 20 років. Зазначається, що ця теза знайшла відгук у крайніх правих лідерів Європи, зокрема в одіозного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також у росії.
 
Крім того, у вищезгаданому американському документі критикуються зусилля Європи з обмеження впливу крайніх правих партій – їх називають політичною цензурою. За словами фон дер Ляєн, це одна з причин, чому ЄС запропонував проєкт "Щит демократії", покликаний посилити боротьбу проти іноземного втручання в Інтернеті – зокрема у питанні виборів. Вона зауважила, що завжди мала "дуже хороші робочі стосунки" з американськими лідерами, і так є і сьогодні. Проте Європа повинна зосередитися на собі, а не порівнювати себе з іншими, каже очільниця Єврокомісії.
 
"У глибині душі я переконана трансатлантистка. Але що є таким важливим? Важливо те, що... ми пишаємося тим, що є Європейським Союзом, що ми бачимо нашу силу і що ми справляємося з тими викликами, які перед нами стоять. Звичайно, наші відносини зі Сполученими Штатами змінилися. Чому? Тому що ми змінюємося. І дуже важливо пам'ятати: яка наша позиція? У чому наша сила? Давайте працювати над цим. Давайте пишатися цим. Давайте відстоювати єдину Європу. Це наше завдання... дивитися на себе і пишатися собою", – заявила Урсула фон дер Ляєн.
 

 

