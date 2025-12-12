Європа повинна зосередитися на собі, а не порівнювати себе з іншими, каже очільниця Єврокомісії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не повинен втручатися в європейську демократію.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Коли йдеться про вибори, не ми, а народ цієї країни вирішує, хто буде її лідером... Це суверенітет виборців, і його необхідно захищати. Ніхто інший не повинен втручатися, без будь-яких сумнівів", – наводить її слова видання Politico.

Ця заява пролунала у відповідь на питання про Стратегію національної безпеки США, де стверджується, що Європа зіткнеться з "цивілізаційним знищенням" протягом найближчих 20 років. Зазначається, що ця теза знайшла відгук у крайніх правих лідерів Європи, зокрема в одіозного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також у росії.