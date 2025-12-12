Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп розчарований росією та Україною – Білий дім

12 грудня 2025, 08:07
Трамп розчарований росією та Україною – Білий дім
Фото: DW
Також Трампу "набридли зустрічі заради самих зустрічей".
У Білому домі заявили, що президенту США Дональду Трампу "набридли зустрічі лише заради самих зустрічей" у питанні завершення війни в Україні.
 
Про це розповіла речниця Білого дому Керолайн Лівітт, пише Bloomberg.
 
Окрім того, що Трамп "більше не хоче розмов, а прагне дій", він також "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни", додала Лівітт.
 
Водночас речниця Білого дому не відповіла, чи планують США надіслати когось на зустріч з Україною та європейськими країнами, яка має відбутися цими вихідними (13-14 грудня).
 
Раніше видання Axios з посиланням на власні джерела писало, що зустріч запланована на 13 грудня й відбудеться в Парижі за участю високопосадовців України, Франції, Німеччини та Великої Британії. За інформацією Bloomberg, учасники розглянуть скорочену версію американського мирного плану.
