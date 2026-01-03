Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Німеччина не виключає участі своїх військ у миротворчій місії в Україні

03 січня 2026, 12:38
Німеччина не виключає участі своїх військ у миротворчій місії в Україні
Фото: dpa
Як зазначає видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на питання щодо відравки військ в Україну.

Деякі німецькі політики вважають, що не слід виключати участь німецьких військ в потенційній миротворчій місії в Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

Як зазначає видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на питання щодо відравки військ в Україну, а парламентська фракція соціал-демократів залишає цю можливість відкритою.

Однак деякі німецькі політики зараз обговорюють можливість участі Бундесверу в підкріпленні потенційної мирної угоди в Україні.

Голова комітету з питань оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Німеччина має обов'язок чітко заявити про свою готовність до можливих миротворчих зусиль в Україні.

"Німеччина, звичайно, має брати участь у будь-яких можливих миротворчих операціях; це має бути зрозуміло всім", - зазначила вона.

Експерт з питань оборонної політики керівного ХДС у Бундестазі Родеріх Кізеветтер дотримується подібної думки, хоча вважає такий сценарій можливим лише на пізнішому етапі.

"Питання про наземні війська постане лише після припинення вогню. Німеччина, як самопроголошена провідна держава, принаймні не повинна виключати нічого у своїх публічних заявах", - сказав він.

На думку Кізеветтера, Німеччина повинна організувати так звану коаліцію охочих на юридично обґрунтованій основі з "відповідною, тобто широкою, участю Німеччини". У будь-якому випадку, війська з держав "коаліції охочих" також повинні бути відкриті для внесків від третіх сторін, які підтримують позицію НАТО та ЄС.

