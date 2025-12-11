Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європейські лідери розкрили деталі зустрічі "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки для України

11 грудня 2025, 21:54
Фото: afp.com
Сторони домовилися активізувати роботу, щоб уже найближчим часом сформувати конкретний і погоджений пакет гарантій безпеки для України.

Учасники зустрічі почали ділитися подробицями у своїх соцмережах. Президент Фінляндії Александер Стубб розповів, що взяв участь у перемовинах разом із прем’єром Нідерландів Діком Схоофом, перебуваючи з робочим візитом у Гаазі. За його словами, до "коаліції рішучих" вже входять 34 держави, які зберігають єдність і підтримують Україну протягом усієї війни.

Стубб повідомив, що учасники отримали оновлену інформацію від президента України Володимира Зеленського та обговорили наступні кроки на шляху до миру.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у своєму дописі підтвердив, що лідери держав обговорили останній прогрес у переговорах щодо потенційної мирної угоди. Він наголосив, що Європа має посилити та структуризувати підтримку України у довгостроковій перспективі, а також бути тісно залученою до процесу ухвалення рішень, що стосуються гарантій безпеки, санкцій та заморожених активів рф.

"Рішень про Україну без України бути не може", — підкреслив Схооф, додавши, що росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини.

Президент Зеленський за результатами зустрічі повідомив, що коаліція працює над включенням у майбутні гарантії безпеки серйозних компонентів європейського стримування. Український лідер також розкрив склад американської делегації, яку очолили держсекретар Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Хегсет, а також спецпредставник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та низка генералів США. У діалозі брав участь і генсек НАТО Марк Рютте.

"Дуже цінуємо активну роботу американської сторони — не лише щодо завершення війни, а й щодо гарантування безпеки України та недопущення нового вторгнення росії", — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що майбутній документ про гарантії безпеки має містити чіткі механізми дій партнерів у разі нового акту агресії рф, враховуючи негативний досвід Будапештського меморандуму.

Євросоюзгарантії безпеки Українікоаліції рішучих

