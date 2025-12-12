Фіцо виступив проти надання Україні репараційної позики коштом заморожених російських активів

Очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо розкритикував ідею репараційної позики для України коштом заморожених активів рф. Відповідний лист Роберт Фіцо відправив очільнику Європейської ради Антоніу Кошті.

Фіцо запевнив, що на майбутньому засіданні Європейської ради не підтримуватиме жодного рішення, яке б "фінансувало військові витрати України". У документі прем'єр-міністр Словаччини наголосив, що "політика миру" нібито "не дозволяє йому голосувати за продовження військового конфлікту". Він вважає, що виділення "десятків мільярдів" євро на витрати Києва "призводить до продовження війни".

"Не кажучи вже про те, що використання заморожених російських активів може безпосередньо поставити під загрозу мирні зусилля США, які безпосередньо розраховують на використання цих ресурсів для відбудови України", - наголошує Фіцо.

Він також зазначає, що нинішня складна фінансова ситуація Словаччини не дозволяє нам брати участь у планах Європейської комісії щодо покриття військових витрат України. Водночас політик запевнив Кошту, що Братислава "є прихильником" вступу України до Євросоюзу.