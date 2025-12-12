Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США посилюють тиск на венесуельські кораблі – Reuters

12 грудня 2025, 10:31
Фото: UNSPLASH
Останні санкції, введені Мінфіном США щодо шести супертанкерів, лише підтверджують намір Вашингтона посилити контроль над нафтовими транспортами.
Сполучені Штати оголосили про плани з перехоплення нових партій суден, що транспортують венесуельську нафту, після затримання танкера на цьому тижні. 
 
Про це повідомляє  Reuters.
 
Цей випадок став першим арештом вантажу з Венесуели з моменту запровадження американських санкцій у 2019 році. 
 
Операція відбувається на тлі військового посилення США у південній частині Карибського басейну та намагань адміністрації Дональда Трампа вплинути на режим Мадуро. Американська влада підготувала список санкціонованих танкерів для подальших інтервенцій, що в свою чергу посилить фінансовий тиск на венесуельський уряд, який покладається на експорт нафти. 
 
Останні санкції, введені Мінфіном США щодо шести супертанкерів, лише підтверджують намір Вашингтона посилити контроль над нафтовими транспортами, що потенційно фінансують наркоторгівлю та нелегітимні режими.
 
Затримання танкера вже призвело до скасування декількох рейсів, що повинні були поставити майже 6 мільйонів барелів венесуельської нафти в Азію. Американські військові продовжують моніторинг суден у відкритому морі, плануючи доставити затримане судно до порту США для конфіскації вантажу. 
 
СШАВенесуелавійна в Україніросія окупанти

