ПОЛІТИКА

Румунія підняла F-16 через російські безпілотники біля кордону з Україною

02 січня 2026, 19:13
Румунія підняла F-16 через російські безпілотники біля кордону з Україною
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
З лютого 2022 року на території Румунії, зокрема у повіті Тулча, знаходили кілька фрагментів російських безпілотників.

У п’ятницю, 2 січня, Румунія підняла два винищувачі F-16 після виявлення російських безпілотників, які прямували до українських портів на Дунаї.

Про це повідомляє Romania Journal.

Міністерство національної оборони Румунії уточнило, що система спостереження зафіксувала безпілотники поблизу румунського кордону, які були запущені Росією у напрямку українських портів.

"Близько 11:50 два винищувачі F-16 з 86 бази у Фетешті були підняті у повітря для моніторингу прикордонної зони з Україною у північній частині повіту Тулча", — йдеться в заяві оборонного відомства.

Міністерство також зазначило, що о 12:00 мешканці північної частини Тулчі були попереджені через систему RO-Alert про можливість падіння об'єктів з повітря, однак попередження скасували через 22 хвилини.

"Під час місії не було зафіксовано жодних несанкціонованих вторгнень у національний повітряний простір", — повідомили в Міноборони.

У ніч проти 23 грудня під час масованої атаки країни-агресора рф на Одеську область у Румунії оголосили повітряну тривогу.

Згідно з даними румунського оборонного відомства, о 01:10 радарні системи Міністерства виявили дві повітряні цілі в українському повітряному просторі, які рухалися у напрямку Рені та Кілії, а о 01:26 населення на півночі повіту Тулча та південному сході повіту Галац отримало попередження через RO-ALERT.

війна Румунія безпілотники F-16 росія окупанти

