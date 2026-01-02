Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія вдарила по Харкову: зруйновані будинки, серед постраждалих немовля

02 січня 2026, 21:56
росія вдарила по Харкову: зруйновані будинки, серед постраждалих немовля
джерело t.me/synegubov
Зазначається, що станом на вечір 2 січня зафіксовано пошкодження щонайменше 27 будівель у Київському та Шевченківському районах Харкова.

У Харкові внаслідок російського ракетного удару 2 січня пошкоджено майже 30 будівель у двох районах міста - вибито вікна у будинках, зруйновано покрівлі та вуличне освітлення. Майже 30 осіб постраждали.

Про це повідомляє Харківська міська рада та  керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що станом на вечір 2 січня зафіксовано пошкодження щонайменше 27 будівель у Київському та Шевченківському районах Харкова. Вибито 872 вікна у квартирах та 104 вікна у під'їздах, пошкоджено 12 покрівель.

"Обірвані дроти вуличного освітлення вже відновлено. Працівники комунальних підприємств продовжують ліквідацію наслідків. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі", - сказано у повідомленні.

Також у міськраді показали фото з місця ліквідації наслідків російського ракетного теракту.

За даними Синєгубова, загалом внаслідок удару росії кількість постраждалих сягнула 28 людей, серед яких 6-місячна дитина. Також є руйнування та пошкодження, зокрема:

  • Зруйнована пʼятиповерхова будівля. 
  • Зруйнована частина під’їзду чотириповерхоого багатоквартирного будинку. 
  • Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках. 
  • Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. 
  • Пошкоджено 13 автомобілів. 

"Екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Триває розбір завалів і пошук людей під ними. Волонтери Координаційного гуманітарного центру оперативно працюють на місцях руйнувань: закривають вибиті вікна, прибирають територію навколо пошкоджених будівель", - додав Синєгубов.

Харківросія окупантивійна

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється