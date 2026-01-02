росія вдарила по Харкову: зруйновані будинки, серед постраждалих немовля

Зазначається, що станом на вечір 2 січня зафіксовано пошкодження щонайменше 27 будівель у Київському та Шевченківському районах Харкова.

У Харкові внаслідок російського ракетного удару 2 січня пошкоджено майже 30 будівель у двох районах міста - вибито вікна у будинках, зруйновано покрівлі та вуличне освітлення. Майже 30 осіб постраждали.

Про це повідомляє Харківська міська рада та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що станом на вечір 2 січня зафіксовано пошкодження щонайменше 27 будівель у Київському та Шевченківському районах Харкова. Вибито 872 вікна у квартирах та 104 вікна у під'їздах, пошкоджено 12 покрівель.

"Обірвані дроти вуличного освітлення вже відновлено. Працівники комунальних підприємств продовжують ліквідацію наслідків. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі", - сказано у повідомленні.

Також у міськраді показали фото з місця ліквідації наслідків російського ракетного теракту.

За даними Синєгубова, загалом внаслідок удару росії кількість постраждалих сягнула 28 людей, серед яких 6-місячна дитина. Також є руйнування та пошкодження, зокрема:

Зруйнована пʼятиповерхова будівля.

Зруйнована частина під’їзду чотириповерхоого багатоквартирного будинку.

Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.

Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори.

Пошкоджено 13 автомобілів.

"Екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Триває розбір завалів і пошук людей під ними. Волонтери Координаційного гуманітарного центру оперативно працюють на місцях руйнувань: закривають вибиті вікна, прибирають територію навколо пошкоджених будівель", - додав Синєгубов.