ПОЛІТИКА

Фінляндія розслідує пошкодження підводного кабелю, затримано судно з росії

02 січня 2026, 19:33
Фінляндія розслідує пошкодження підводного кабелю, затримано судно з росії
Фото: korrespondent.net
Фінські правоохоронці заявили про нові результати у справі.

2 січня фінська поліція заявила, що досягла прогресу в кримінальному розслідуванні пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, що належить оператору Elisa.

31 грудня поліція затримала вантажне судно Fitburg, яке прямувало з росії до Ізраїлю, за підозрою в саботажі телекомунікаційного кабелю, що проходить через Фінську затоку від Гельсінкі до Естонії.

Про це пише Reuters.

Слідчі повідомили, що заарештували двох осіб і наклали заборону на виїзд з країни ще двом членам екіпажу судна з 14 осіб, які були вихідцями з росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану, і почали їх допит.

"Проведені допити прояснили хід подій і різні ролі членів екіпажу", — йдеться в заяві головного інспектора-детектива Рісто Лохі з Національного бюро розслідувань Фінляндії.

Фінляндіяросія загрозапідводний кабель

