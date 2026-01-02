Фінляндія розслідує пошкодження підводного кабелю, затримано судно з росії

Фінські правоохоронці заявили про нові результати у справі.

2 січня фінська поліція заявила, що досягла прогресу в кримінальному розслідуванні пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, що належить оператору Elisa.

31 грудня поліція затримала вантажне судно Fitburg, яке прямувало з росії до Ізраїлю, за підозрою в саботажі телекомунікаційного кабелю, що проходить через Фінську затоку від Гельсінкі до Естонії.

Про це пише Reuters.

Слідчі повідомили, що заарештували двох осіб і наклали заборону на виїзд з країни ще двом членам екіпажу судна з 14 осіб, які були вихідцями з росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану, і почали їх допит.

"Проведені допити прояснили хід подій і різні ролі членів екіпажу", — йдеться в заяві головного інспектора-детектива Рісто Лохі з Національного бюро розслідувань Фінляндії.