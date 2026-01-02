Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО може повторити помилки України у війні з росією – BI

02 січня 2026, 19:51
У НАТО серйозно стурбовані новими загрозами на полі бою.

НАТО у разі війни з росією може зіткнутися з такими ж складнощами евакуації поранених, як зараз переживає Україна, а втрати альянсу можуть бути ще масштабнішими.

Про це заявив полковник Валерій Вишневський, старший представник України у Спільному аналітичному навчальному центрі НАТО-Україна (JATEC), в коментарі Business Insider.

За словами Вишневського, сучасні технології, зокрема дрони, значно ускладнюють рятування поранених на полі бою. Він підкреслив, що поняття "золотої години" для надання допомоги пораненим практично зникло, і зараз йдеться швидше про "золотий день" або навіть місяць. Евакуацію ускладнюють погодні умови, обмежена видимість та постійне спостереження з повітря.

Досвід України показує, що обидві сторони війни зазнали величезних втрат: приблизно 400 тисяч українців постраждали, з них до 100 тисяч загинули. За даними Міністерства оборони Великої Британії, росія втратила понад 1,2 мільйона військових і продовжує втрачати понад 1000 осіб щодня.

У НАТО серйозно стурбовані новими загрозами на полі бою та шукають технологічні рішення для збереження життя військових. Альянс організував «Innovation Challenge», на який надійшло 175 заявок із 20 країн. Серед фіналістів були портативні носилки для евакуації поранених у важкодоступних умовах, броньовані укриття та захищені комунікаційні портали для медиків.

Полковник Ніал Ає Маунг із НАТО зазначив, що мова йде про «систему систем», де різні технології працюють разом для максимальної ефективності рятування поранених. Вишневський додав, що західні країни починають усвідомлювати масштаби проблем, з якими стикається Україна, але головна складність НАТО — повільність створення та адаптації нових можливостей у швидкоплинних умовах війни.

На фронті, за останню добу з 1 на 2 січня, російські війська втратили 910 солдатів. Українські війська знищили 42 артилерійські системи, 169 одиниць автотехніки та 590 безпілотників.

