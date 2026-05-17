США можуть відновити винятки для російської нафти: за яких умов

17 травня 2026, 19:05
Фото: DW
Рішення залежатиме від ринку та міжнародного тиску.

Сполучені Штати у майбутньому можуть знову тимчасово послабити санкції щодо російської нафти, яка транспортується танкерами. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Адміністрація президента США Дональда Трампа 16 травня не продовжила ліцензію, яка дозволяла окремим країнам тимчасово купувати російську нафту в умовах санкцій.

Втім, за даними видання, рішення може бути переглянуте. Серед можливих причин  тиск з боку азійських союзників США та напруженість на світовому нафтовому ринку.

У таких умовах адміністрація може знову видати тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти, як це вже траплялося раніше.

Однак на сьогодні Вашингтон повернув повні санкції проти нафти з рф

 
