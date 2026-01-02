Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Новорічна ніч в Італії завершилась смертю та сотнями травм феєрверки

02 січня 2026, 21:11
Новорічна ніч в Італії завершилась смертю та сотнями травм феєрверки
Фото: ytimg.com
Жертвою став 63-річний громадянин Молдови; його тіло було знайдено карабінерами в Ачілії, передмісті столиці.

Одна людина загинула і 283 отримали поранення внаслідок феєрверків під час новорічних святкувань в Італії.

Про це повідомляє ANSA.

Незважаючи на заборону використання петард у багатьох муніципалітетах, новорічна новорічні святкування 2026 року знову призвела до однієї смерті, після торішньої перерви без жертв, та 283 поранених, серед яких 68 неповнолітніх, що є зменшенням порівняно з 303 пораненими, серед яких 90 неповнолітніх, під час попереднього святкування Нового року, за даними Департаменту громадської безпеки.

Жертвою став 63-річний громадянин Молдови; його тіло було знайдено карабінерами в Ачілії, передмісті столиці.

Чоловік помер від кровотечі, спричиненої вибухом петарди в його руках.

Приблизно 50 осіб отримали травми, прогноз на одужання від яких – більше 40 днів.

Серед найсерйозніших випадків, також у Римі, – 33-річний чоловік з критичним прогнозом у поліклініці Умберто I: внаслідок вибуху петарди він зазнав ампутації правого вуха та травм обличчя й ока.

17-річний румунський хлопець, якого доставили літаком з Вієсте з травмами рук, шиї та обличчя, також перебуває у критичному стані; йому ампутували ліву руку.

У Верчеллі 43-річний чоловік перебуває у критичному стані після ампутації лівої руки, серйозних травм правої руки, травм грудей і живота та опіків обличчя, отриманих під час феєрверку на балконі свого будинку.

24-річний хлопець з Риму спочатку втратив три пальці від петарди в Неаполі, але після виписки з лікарні підпалив ще одну петарду, поранивши обличчя і око, і знову потребував медичної допомоги.

У новорічну ніч у Турині спалахнули сутички під час акції, організованої активістами з радикально лівого та контркультурного сквоту "соціального центру" Askatasuna, який нещодавно був розігнаний і який зібрав близько двох тисяч людей.

Групи демонстрантів кидали петарди в правоохоронців, поранивши кількох офіцерів карабінерів, які відповіли сльозогінним газом та водометами.

Протягом новорічної ночі пожежники виїжджали на виклики 770 разів, найбільше – 114 разів – в Емілії-Романьї.

У в'язниці Солліччано у Флоренції спалахнула невелика пожежа, в результаті якої п'ятеро ув'язнених отримали поранення, а 26 були евакуйовані.

Італіяжертвифеєрверк

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється