Новорічна ніч в Італії завершилась смертю та сотнями травм феєрверки

Жертвою став 63-річний громадянин Молдови; його тіло було знайдено карабінерами в Ачілії, передмісті столиці.

Одна людина загинула і 283 отримали поранення внаслідок феєрверків під час новорічних святкувань в Італії.

Про це повідомляє ANSA.

Незважаючи на заборону використання петард у багатьох муніципалітетах, новорічна новорічні святкування 2026 року знову призвела до однієї смерті, після торішньої перерви без жертв, та 283 поранених, серед яких 68 неповнолітніх, що є зменшенням порівняно з 303 пораненими, серед яких 90 неповнолітніх, під час попереднього святкування Нового року, за даними Департаменту громадської безпеки.

Чоловік помер від кровотечі, спричиненої вибухом петарди в його руках.

Приблизно 50 осіб отримали травми, прогноз на одужання від яких – більше 40 днів.

Серед найсерйозніших випадків, також у Римі, – 33-річний чоловік з критичним прогнозом у поліклініці Умберто I: внаслідок вибуху петарди він зазнав ампутації правого вуха та травм обличчя й ока.

17-річний румунський хлопець, якого доставили літаком з Вієсте з травмами рук, шиї та обличчя, також перебуває у критичному стані; йому ампутували ліву руку.

У Верчеллі 43-річний чоловік перебуває у критичному стані після ампутації лівої руки, серйозних травм правої руки, травм грудей і живота та опіків обличчя, отриманих під час феєрверку на балконі свого будинку.

24-річний хлопець з Риму спочатку втратив три пальці від петарди в Неаполі, але після виписки з лікарні підпалив ще одну петарду, поранивши обличчя і око, і знову потребував медичної допомоги.

У новорічну ніч у Турині спалахнули сутички під час акції, організованої активістами з радикально лівого та контркультурного сквоту "соціального центру" Askatasuna, який нещодавно був розігнаний і який зібрав близько двох тисяч людей.

Групи демонстрантів кидали петарди в правоохоронців, поранивши кількох офіцерів карабінерів, які відповіли сльозогінним газом та водометами.

Протягом новорічної ночі пожежники виїжджали на виклики 770 разів, найбільше – 114 разів – в Емілії-Романьї.

У в'язниці Солліччано у Флоренції спалахнула невелика пожежа, в результаті якої п'ятеро ув'язнених отримали поранення, а 26 були евакуйовані.