Зеленський місяць переконував Буданова очолити Офіс президента – FT

Буданов може стати цінним у міру просування мирних переговорів, зазначили журналісти.

Президент Володимир Зеленський протягом останнього місяця вмовляв очільника ГУР Кирила Буданова очолити офіс глави держави. Розвідник, який досі віддає перевагу польовій роботі над офісною, спочатку вагався.

Про це пишуть у Financial Times з посиланням на джерела.

"Призначення відбувається на тлі того, як українські переговірники прагнуть отримати гарантії безпеки від західних союзників у рамках відновлених дипломатичних зусиль щодо припинення війни з росією. Буданов, якого вважають одним з небагатьох українських чиновників, які мають відкриту лінію [переговорів] з москвою під час війни, зокрема щодо обміну полоненими, може стати цінним активом у міру просування мирних переговорів", — йдеться у публікації.

За даними джерел журналістів, Буданов часом потрапляє під пильну увагу західних партнерів України. Вони застерігали його від особливо зухвалих операцій, побоюючись ескалації конфлікту. У FT нагадали, що ГУР причетне до серії диверсій та вбивств високопосадовців у росії та на окупованих територіях.

"Опитування регулярно називають Буданова однією з найпопулярніших політичних фігур країни, що призводить до припущень, що він може стати одним з головних опонентів президента на майбутніх виборах. Але керівник офісу президента — ключова роль у мутній українській політиці, попри свій номінальний адміністративний характер — традиційно є об'єктом критики", — зазначили журналісти.

Раніше ми писали, що новий очільник Офісу президента Кирило Буданов має тісні зв'язки зі США, що може зіграти важливу роль у мирних переговорах з адміністрацією Дональда Трампа.