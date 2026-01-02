Зеленський місяць переконував Буданова очолити Офіс президента – FT
Президент Володимир Зеленський протягом останнього місяця вмовляв очільника ГУР Кирила Буданова очолити офіс глави держави. Розвідник, який досі віддає перевагу польовій роботі над офісною, спочатку вагався.
Про це пишуть у Financial Times з посиланням на джерела.
"Призначення відбувається на тлі того, як українські переговірники прагнуть отримати гарантії безпеки від західних союзників у рамках відновлених дипломатичних зусиль щодо припинення війни з росією. Буданов, якого вважають одним з небагатьох українських чиновників, які мають відкриту лінію [переговорів] з москвою під час війни, зокрема щодо обміну полоненими, може стати цінним активом у міру просування мирних переговорів", — йдеться у публікації.
За даними джерел журналістів, Буданов часом потрапляє під пильну увагу західних партнерів України. Вони застерігали його від особливо зухвалих операцій, побоюючись ескалації конфлікту. У FT нагадали, що ГУР причетне до серії диверсій та вбивств високопосадовців у росії та на окупованих територіях.
"Опитування регулярно називають Буданова однією з найпопулярніших політичних фігур країни, що призводить до припущень, що він може стати одним з головних опонентів президента на майбутніх виборах. Але керівник офісу президента — ключова роль у мутній українській політиці, попри свій номінальний адміністративний характер — традиційно є об'єктом критики", — зазначили журналісти.
Раніше ми писали, що новий очільник Офісу президента Кирило Буданов має тісні зв'язки зі США, що може зіграти важливу роль у мирних переговорах з адміністрацією Дональда Трампа.