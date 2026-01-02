Україна залучила рекордні обсяги безпекової допомоги у 2025 році — Шмигаль

Основні обсяги підтримки спрямували на озброєння, розвиток ППО і ПРО та інвестиції в український ОПК.

2025 рік став рекордним за обсягами міжнародної безпекової підтримкиУкраїни. За підсумками року держава залучила понад 45 млрд доларів допомоги — це найвищий показник від початку повномасштабної війни та майже на 30% більше, ніж у 2024-му.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Основні обсяги підтримки у 2025 році спрямували на постачання озброєння та боєприпасів, розвиток систем протиповітряної й протиракетної оборони, інвестиції у спільне виробництво та закупівлі для українського оборонно-промислового комплексу, а також на навчання, ремонт, технічну підтримку й логістику.

Понад 6 млрд доларів було спрямовано безпосередньо на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в межах «данської моделі».

Ще майже 3 млрд доларів Україна отримала завдяки прибуткам від заморожених російських активів у Європейському Союзі та Великій Британії. Ці кошти використали для закупівлі озброєння та розвитку оборонної галузі.

"Міжнародна підтримка України стає довгостроковою та системною. Це запорука стримування російської агресії, посилення нашої обороноздатності та забезпечення справедливого миру у Європі", — написав Денис Шмигаль.

Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що лідером серед європейських країн за обсягами військової допомоги Україні залишається Німеччина. За його словами, у 2024 році Берлін передбачав у бюджеті на військову підтримку України менш як 8 млрд євро, у 2025-му — 8,5 млрд євро, а на 2026 рік закладено майже 12 млрд євро.

Він також відзначив Норвегію, бюджет якої на 2026 рік передбачає 8,5 млрд євро на військову підтримку України.