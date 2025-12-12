Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українські спецпризначенці атакували два російські судна в Каспійському морі

12 грудня 2025, 13:50
Українські спецпризначенці атакували два російські судна в Каспійському морі
В операції допомогли повстанці.
Поблизу берегів російської Республіки Калмикія в Каспійському морі українські Сили спеціальних операцій атакували російські кораблі "Композитор Рахманинов" та "Аскар-Сарыджа", які рф використовує у військових цілях.
 
Про це повідомили в ССО.
 
Там кажуть, що отримали від представників повстанського руху "Черная Искра" детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.
 
У самому повстанському русі заявили, що наслідки атаки "дуже серйозні"."Композитор Рахманинов" та "Аскар-Сарыджа" перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та рф.
 
"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", — додали в ССО.
війна в Україніросія окупантиССО

