Українські спецпризначенці атакували два російські судна в Каспійському морі

В операції допомогли повстанці.

Поблизу берегів російської Республіки Калмикія в Каспійському морі українські Сили спеціальних операцій атакували російські кораблі "Композитор Рахманинов" та "Аскар-Сарыджа", які рф використовує у військових цілях.

Про це повідомили в ССО.

Там кажуть, що отримали від представників повстанського руху "Черная Искра" детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.

У самому повстанському русі заявили, що наслідки атаки "дуже серйозні"."Композитор Рахманинов" та "Аскар-Сарыджа" перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та рф.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", — додали в ССО.