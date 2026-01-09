Радники Трампа зустрілися з російським спецпосланцем у Парижі

Білий дім і представник Дмитрієва від коментарів відмовилися.

Радники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у середу провели в Парижі зустріч із російським посланцем Кірілом Дмітрієвим, під час якої обговорювали американський план мирного врегулювання війни в Україні.

Про це Axios повідомило джерело, обізнане з перебігом переговорів.

Про те, що Дмітрієва помітили поблизу посольства США в Парижі повідомила французька газета Le Monde. Білий дім і представник Дмитрієва від коментарів відмовилися.

Зустріч із посланцем путіна відбулася після того, як Віткофф і Кушнер провели два дні переговорів із представниками України та Європи, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Переговори були зосереджені на двох головних «вузьких місцях»: гарантіях безпеки для України та можливих територіальних поступках з боку України на Донбасі.

У четвер Зеленський заявив, що угода між США та Україною щодо гарантій безпеки «фактично готова до фіналізації на найвищому рівні» — за участю Трампа.

"Було опрацьовано складні питання з базової рамки завершення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа", — сказав Зеленський, коментуючи переговори щодо територій.

Українські посадовці розповіли Axios, що існує ймовірність поїздки Зеленського до США вже наступного тижня для зустрічі з Трампом і остаточного узгодження угоди про гарантії безпеки. Інший можливий варіант — зустріч двох лідерів під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.