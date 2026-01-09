Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Радники Трампа зустрілися з російським спецпосланцем у Парижі

09 січня 2026, 08:18
Радники Трампа зустрілися з російським спецпосланцем у Парижі
джерело DR
Білий дім і представник Дмитрієва від коментарів відмовилися.

Радники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у середу провели в Парижі зустріч із російським посланцем Кірілом Дмітрієвим, під час якої обговорювали американський план мирного врегулювання війни в Україні.

Про це Axios повідомило джерело, обізнане з перебігом переговорів.

Про те, що Дмітрієва помітили поблизу посольства США в Парижі повідомила французька газета Le Monde. Білий дім і представник Дмитрієва від коментарів відмовилися.

Зустріч із посланцем путіна відбулася після того, як Віткофф і Кушнер провели два дні переговорів із представниками України та Європи, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Переговори були зосереджені на двох головних «вузьких місцях»: гарантіях безпеки для України та можливих територіальних поступках з боку України на Донбасі.

У четвер Зеленський заявив, що угода між США та Україною щодо гарантій безпеки «фактично готова до фіналізації на найвищому рівні» — за участю Трампа.

"Було опрацьовано складні питання з базової рамки завершення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа", — сказав Зеленський, коментуючи переговори щодо територій.

Українські посадовці розповіли Axios, що існує ймовірність поїздки Зеленського до США вже наступного тижня для зустрічі з Трампом і остаточного узгодження угоди про гарантії безпеки. Інший можливий варіант — зустріч двох лідерів під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Стів ВіткоффДжаред КушнерКіріл Дмітрієв

Останні матеріали

Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється