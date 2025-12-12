Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія відхилила одразу сім пунктів з початкового мирного плану США – ISW

12 грудня 2025, 13:32
росія відхилила одразу сім пунктів з початкового мирного плану США – ISW
Фото: Reuters
Лавров фактично відхилив положення, які стосуються заморожування поточної лінії зіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, перезапуску ЗАЕС під контролем МАГАТЕ, а не росії, надання надійних гарантій безпеки Києву та підтвердження суверенітету України.
Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров фактично відхилив сім пунктів запропонованого США початкового мирного плану, включаючи територіальний обмін на основі лінії зіткнення та надання надійних гарантій безпеки для України.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Як зазначають аналітики, Лавров фактично відхилив положення, які стосуються заморожування поточної лінії зіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, перезапуску ЗАЕС під контролем МАГАТЕ, а не росії, надання надійних гарантій безпеки Києву та підтвердження суверенітету України.
 
Також російський міністр висловився проти вимоги до НАТО лише припинити подальше розширення, а не наполягати на поверненні Альянсу до кордонів, що були до 1997 року. Він відкинув дозвіл на розміщення європейських винищувачів у Польщі, та не захотів прийняти норм ЄС щодо захисту релігійних меншин як необхідної основи для українських законів з цього питання.
 
В ISW зазначили, що Лавров запропонував ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО від грудня 2021 року як основу для гарантій безпеки для росії, якими, зокрема, вимагали від США і НАТО "гарантій безпеки", які рівносильні руйнуванню чинного Альянсу.
 
Так, від НАТО вимагається припинення розгортання сил або систем озброєння в державах-членах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. Аналітики відмітили посилання Лаврова на конституцію росії, де незаконно анексовані Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області є "невід’ємними та рівноправними суб’єктами рф", чим він підкреслив, що "росія не може віддавати території, закріплені в її конституції".
 
"Заяви Лаврова від 11 грудня свідчать про те, що Кремль не бажає прийняти початковий 28-пунктовий мирний план, а росія натомість вимагатиме подальших змін, якщо Україна погодиться на нього", - йдеться у звіті.
 
В ISW наголосили, що високопосадовці кремля, включаючи російського диктатора путіна, аналогічним чином відхилили ключові пункти 28-пунктного плану протягом останніх тижнів. кремль також дав зрозуміти, що його не влаштує проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди, як це передбачено 25-м пунктом початкового мирного плану.
 
Аналітики звернули увагу, що депутати російської Держдуми, яких кремль використовує для формування російської громадської думки, також чітко дали зрозуміти, що росія залишається незацікавленою в підписанні будь-яких мирних угод, включаючи початковий мирний план із 28 пунктів.

 

