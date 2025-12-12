росія відхилила одразу сім пунктів з початкового мирного плану США – ISW

Лавров фактично відхилив положення, які стосуються заморожування поточної лінії зіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, перезапуску ЗАЕС під контролем МАГАТЕ, а не росії, надання надійних гарантій безпеки Києву та підтвердження суверенітету України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, Лавров фактично відхилив положення, які стосуються заморожування поточної лінії зіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, перезапуску ЗАЕС під контролем МАГАТЕ, а не росії, надання надійних гарантій безпеки Києву та підтвердження суверенітету України.

Також російський міністр висловився проти вимоги до НАТО лише припинити подальше розширення, а не наполягати на поверненні Альянсу до кордонів, що були до 1997 року. Він відкинув дозвіл на розміщення європейських винищувачів у Польщі, та не захотів прийняти норм ЄС щодо захисту релігійних меншин як необхідної основи для українських законів з цього питання.