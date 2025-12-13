Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Spotify і Apple Music будуть блокувати російських артистів

13 грудня 2025, 14:14
Фото: Apple
Процес уже стартував.
Російську музику блокуватимуть на Apple Music, Spotify, YouTube Music та інших стримінгових платформах за рішенням РНБО. Зараз вже триває процес щодо перших 120 артистів з рф.
 
Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії, президент Всеукраїнської асоціації музичних подій UAME Олександр Санченко виданню Інтерфакс-Україна.
 
Санченко пояснив, як саме ініціюється процес блокування російських виконавців на платформах. За його словами, UAME спільно з медіа сформувала перелік виконавців, щодо яких подано запити до Служби безпеки України.
 
"Ми зробили відкриту Google-форму і звернулися до музичних медіа із закликом допомогти інформаційно. Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони (СБУ чи Мінкульт) подають на РНБО. Частина уже винесена, частина в процесі", - повідомив Санченко.
 
Вже відбулася комунікація з представниками популярних стримінгових сервісів щодо можливої реалізації заборони російської музики. Вони окреслили два ключові шляхи:
 
"Вони нам фактично сказали, що є два варіанти: ви або законом приймаєте, що, наприклад, по мовній ознаці треба забороняти, тоді ми будемо реагувати; або у вас є санкції РНБО по конкретних артистах і ви звертаєтеся, що ви хочете заблокувати по геолокації, щоб вони не видавалися в Україні, або видалити, якщо це має відношення до тероризму чи таке інше", - розповів Санченко.
 
Чиновник сказав, що "перший варіант не валідний з точки зору євроінтеграції України", тому зараз "в Офісі президента і профільному підкомітеті парламенту йде робота над тим, щоб рішення РНБО зʼявилося швидше". За словами Санченка, наразі йде процес щодо перших 120 артистів з країни-агресора, які отримали обмежувальні рішення від РНБО. Очікується, що найближчим часом інформація про них буде відправлена до музичних платформ з вимогою заблокувати контент по геолокації в Україні або видалити його, якщо він має відношення до тероризму.
 
Чиновник сподівається, що вже до березня 2026 року стане зрозуміло, чи всі стримінгові платформи відгукнуться на цей запит.
 
Щодо музики так званих "хороших росіян" (Noize MC, Morgenshtern тощо), по яких РНБО не прийматиме рішення, Санченко наголосив, що це "підвішене питання".
 
Він нагадав, що попереднє законодавство передбачало механізм "білих списків" для артистів, які публічно засуджують російську агресію. Проте за кілька років існування цього механізму жоден артист не подався до цих списків. Що стосується російськомовних пісень українських виконавців, Санченко вважає, що їхня кількість скорочуватиметься природним шляхом за умови державної підтримки україномовної музики.

 

війна в Україніросія окупанти

