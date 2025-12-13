Австрія продовжила прикордонний контроль з сусідами ще на пів року

Попереднє продовження заходу було оголошене у жовтні, тоді термін контролю було подовжено до 15 грудня.

Австрія продовжить прикордонні перевірки з Чехією, Словаччиною, Угорщиною та Словенією ще на шість місяців.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Як заявив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер, країна поступово розширить контроль углиб прикордонних територій у рамках нової концепції прикордонної безпеки.

Попереднє продовження заходу було оголошене у жовтні, тоді термін контролю було подовжено до 15 грудня. Новий підхід передбачає увагу не лише до кордонів, а й до всієї прикордонної зони, що, на думку австрійського уряду, підвищить ефективність і гнучкість системи.