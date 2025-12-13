Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європа назвала мирний план Трампа "троянським конем" росії – Bloomberg

13 грудня 2025, 20:15
Європа назвала мирний план Трампа
Запропонована США модель припинення війни може створити умови для нового російського вторгнення на Донбас.
У Брюсселі та столицях країн ЄС зростає занепокоєння тим, що мирна угода щодо України, яку просуває адміністрація Дональда Трампа, фактично відкриває кремлю шлях для реваншу. За словами джерел, знайомих із перебігом закритих переговорів, ключовою проблемою є ідея створення демілітаризованої зони на сході України.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Європейські дипломати побоюються, що така зона може стати прикриттям для прихованого розгортання російських сил. Надалі москва, за їхніми словами, здатна застосувати гібридні сценарії — від провокацій "під чужим прапором" до дестабілізації через контрольовані інциденти — щоб підірвати американські гарантії безпеки та підготувати ґрунт для нового вторгнення.
 
Питання контролю над територіями стало центральним у переговорах між Вашингтоном, Києвом і москвою майже через чотири роки після початку повномасштабної війни. росія наполягає на виведенні українських військ із Донецької та Луганської областей, включно з районами, які не перебувають під її контролем. Україна такі вимоги відкидає.
 
Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що США обговорювали ідею перетворення Донбасу на "вільну економічну зону" зі спеціальним управлінням, тоді як російська сторона просуває формат демілітаризованої території. Цього тижня Зеленський також допустив можливість референдуму щодо майбутнього статусу регіону.
 
Однак, як наголошують європейські чиновники, будь-яке виведення українських військ із контрольованих територій несе прямі ризики. Головним завданням Європи на найближчі тижні вони називають недопущення включення до мирної угоди "російського троянського коня". Колишній радник з національної безпеки Великої Британії Пітер Рікеттс заявив, що європейський скепсис цілком виправданий. За його словами, щойно увага США зміститься на інші глобальні виклики, москва може штучно створювати інциденти — зокрема під приводом "захисту російськомовних":
 
Додаткові питання викликає й те, хто саме контролюватиме демілітаризовану зону. За словами союзників України, американські переговорники говорили про спеціальну адміністрацію, але водночас допускали фактичне визнання окупованих районів Донбасу та Криму російськими. Такий підхід у Європі називають неприйнятним. На цьому тлі Володимир Зеленський має вирушити до Берліна на переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також іншими європейськими лідерами. Київ наполягає: будь-яка мирна угода має супроводжуватися жорсткими, юридично зобов’язуючими гарантіями безпеки.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється