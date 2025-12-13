Європа назвала мирний план Трампа "троянським конем" росії – Bloomberg

Запропонована США модель припинення війни може створити умови для нового російського вторгнення на Донбас.

У Брюсселі та столицях країн ЄС зростає занепокоєння тим, що мирна угода щодо України, яку просуває адміністрація Дональда Трампа, фактично відкриває кремлю шлях для реваншу. За словами джерел, знайомих із перебігом закритих переговорів, ключовою проблемою є ідея створення демілітаризованої зони на сході України.

Європейські дипломати побоюються, що така зона може стати прикриттям для прихованого розгортання російських сил. Надалі москва, за їхніми словами, здатна застосувати гібридні сценарії — від провокацій "під чужим прапором" до дестабілізації через контрольовані інциденти — щоб підірвати американські гарантії безпеки та підготувати ґрунт для нового вторгнення.

Питання контролю над територіями стало центральним у переговорах між Вашингтоном, Києвом і москвою майже через чотири роки після початку повномасштабної війни. росія наполягає на виведенні українських військ із Донецької та Луганської областей, включно з районами, які не перебувають під її контролем. Україна такі вимоги відкидає.