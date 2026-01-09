Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Інвестори, близькі до Трампа, зайдуть у літієвий проєкт в Україні – NYT

09 січня 2026, 16:51
Інвестори, близькі до Трампа, зайдуть у літієвий проєкт в Україні – NYT
Фото: EUROPEAN LITHIUM LIMITED
Серед переможців конкурсу американський мільярдер Рональд Лаудер і компанія TechMet.

Україна визначила переможців конкурсу на розробку одного з найбільших державних родовищ літію - ділянки в Кіровоградській області. 

Про це пише газета The New York Times.

Серед інвесторів - американський мільярдер Рональд Лаудер, давній соратник і близький друг Дональда Трампа, а також компанія TechMet, яка частково пов’язана з урядом США та спеціалізується на стратегічних мінералах.

Рішення ухвалила урядова конкурсна комісія. Воно ще потребує формального затвердження Кабінетом міністрів України.

Згідно з умовами проєкту, половина доходів України від розробки родовища надходитиме до спільного українсько-американського інвестиційного фонду. Мінімальний обсяг інвестицій оцінюється у $179 млн, однак інвестори запевнили українську сторону, що фактичні вкладення будуть значно більшими.

Видання зазначає, що угода вписується у ширший контекст конкуренції за стратегічні ресурси, зокрема літій, який є ключовим елементом для виробництва акумуляторів та "зеленої" енергетики.

Нагадаємо, що в травні 20025 року Україна і США підписали угоду про копалини.

 

